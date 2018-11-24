Волгоградская ГАИ провела профилактические акции в преддверии Дня матери

СЕГОДНЯ 13:33 2018-11-24T13:53:48+03:00

Статистика ужасна: за 2018 год уже 37 детей стали жертвами ДТП

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Сегодня, 24 ноября, в преддверии праздника Дня матери волгоградские госавтоинспекторы провели ряд мероприятий, направленных на профилактику аварий, где жертвами становятся дети.

Первым делом сотрудники ГАИ отправились в женскую консультацию, где рассказали будущим мамам, почему важно перевозить малышей в автокреслах. Для убедительности показали видеоролики, демонстрирующие страшные последствия нарушений.

- С начала года на федеральных автодорогах области произошло 23 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 5 детей погибло, 32 пострадало. При этом в четырех случаях не была обеспечена безопасность детей и подростков в салоне автомобиля, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Помимо этого, Юные инспектора вместе с сотрудниками ГАИ провели акцию на Бульваре Энгельса, где поздравили женщин за рулем и пассажирок с приближающимся праздником.