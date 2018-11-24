Бездомный кот поужинал колбасой прямо на витрине магазина под Волгоградом
Дерзкое преступление произошло около девяти часов вечера 23 ноября в продуктовом магазине по улице 40 лет Сталинградской битвы в Городище. На видеоролике, который попал в сеть, видно, как полосатый кот залез в отдел с колбасными изделиями, обнюхал несколько палок ливерки, выбрал «жертву» и нагло разгрыз упаковку.
Все это запечатлел случайный покупатель. В социальных сетях тут же разразился спор: а правильно ли это? С одной стороны, кота всем жаль. Одни шутят, что раз четвероногий одобрил продукт, то и человеку можно.
«Кошак вообще молодец! Скоро так будет во всех магазинах, и не только четвероногие полезут», - саркастично отзываются другие.
Третьи вообще сравнили колбасного воришку с кошкой из Владивостока, которая объела рыбный магазин в аэропорту и стала талисманом хоккейного клуба «Адмирал».
«Может и этого взять талисманом ФК «Ротор»?» - предлагают волгоградцы.
А вот с вопросом антисанитарии предстоит разобраться администрации магазина.