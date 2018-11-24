Бездомный кот поужинал колбасой прямо на витрине магазина под Волгоградом

СЕГОДНЯ 12:27 2018-11-24T12:35:40+03:00

Пользователи соцсетей сравнили его с кошкой из Владивостока, которая объела рыбный прилавок

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Дерзкое преступление произошло около девяти часов вечера 23 ноября в продуктовом магазине по улице 40 лет Сталинградской битвы в Городище. На видеоролике, который попал в сеть, видно, как полосатый кот залез в отдел с колбасными изделиями, обнюхал несколько палок ливерки, выбрал «жертву» и нагло разгрыз упаковку.

Все это запечатлел случайный покупатель. В социальных сетях тут же разразился спор: а правильно ли это? С одной стороны, кота всем жаль. Одни шутят, что раз четвероногий одобрил продукт, то и человеку можно.

«Кошак вообще молодец! Скоро так будет во всех магазинах, и не только четвероногие полезут», - саркастично отзываются другие.

Третьи вообще сравнили колбасного воришку с кошкой из Владивостока, которая объела рыбный магазин в аэропорту и стала талисманом хоккейного клуба «Адмирал».

«Может и этого взять талисманом ФК «Ротор»?» - предлагают волгоградцы.

А вот с вопросом антисанитарии предстоит разобраться администрации магазина.