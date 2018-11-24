Объявлен в уголовный розыск: волгоградский алиментщик задолжал 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:20 2018-11-24T11:26:44+03:00

Однако и платить нечем, ведь мужчина без имущества, нигде не работает, поэтому скрывается

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Длительное время житель Дзержинского района Волгограда уклонялся от уплаты алиментов на содержание ребенка. Долг накопился приличный – 800 тысяч рублей. Взять такую сумму мужчине было неоткуда, он нигде не работал и даже не пытался, квартиры не было, как и другого имущества.

Судебному приставу пришлось принимать серьезные меры. Сначала административный протокол и 60 часов обязательных работ по решению суда. Но должник, потрудившись всего три часа, попросту исчез. Затем его принудительно привели в Дзержинский районный отдел для дачи объяснений, но и это не усмирило нарушителя закона. Возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

- Должник всячески скрывался от дознавателя. Его нашли на острове Сарпинский. Дело передали на рассмотрение мировому судье, но гражданин не посчитал нужным явиться в судебное заседание. Принято решение об объявлении гражданина в уголовный розыск, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного УФССП.