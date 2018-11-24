2018-11-24T10:06:36+03:00
Общество

Под Волгоградом восстановили родник, заброшенный 70 лет назад

Серапионовский источник известен жителям Иловлинского района с 18 века
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы облкомприроды.Фото пресс-службы облкомприроды.
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Этой осенью сотрудники природного парка «Донской» подарили вторую жизнь роднику в малой излучине Дона близ станицы Трехостровской в Иловлинском районе. Дело в том, что колодец забросили семьдесят лет назад, за ним никто не ухаживал, но специалисты, обследовав источник пришли к выводу – его можно и нужно восстановить.

- Серапионовский родник известен путникам еще в 18 веке. По преданию источник назван в честь монаха, обустроившего родник в форме колодца в середине 19 века. Вода в нем была особенно востребована жителями близлежащих, но не сохранившихся до наших времен хуторов Подгорский, Репинский, Задон-Авиловский, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды.

Родник не просто отремонтировали, его улучшили. Работники восстановили сам сруб, добавили еще одно бетонное колько, удлинили водопровод до двенадцати метров, а также обновили облицовку. Теперь туристы и местные жители могут по достоинству оценить возродившийся источник и на вид, и на вкус.

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