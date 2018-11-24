В отремонтированном спортзале на западе Волгограда смогут заниматься 100 юных бойцов

СЕГОДНЯ 09:21 2018-11-24T09:23:33+03:00

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Целых десять лет тянулся капремонт в спортзале на улице Республиканской в Дзержинском районе Волгограда, который находится на базе филиала МБУК «Культурно-досуговый комплекс «21 век». Эти долгие годы родителям приходилось водить детей, желающих заниматься единоборствами, в секции и клубы соседних районов. Но после основательной реконструкции зал готов принять сразу сотню юных бойцов.

Как сообщили в мэрии, здесь заменили окна, покрытие, внутреннюю отделку, электрические и канализационные сети, а также все оборудование.

- Уверен, что в обновлённом спортивном зале ребята будут тренироваться с еще большим удовольствием, – уверен тренер клубного формирования восточных единоборств «Сильное поколение» Илья Молочков. - Сегодня у нас идет подготовка к турниру, посвященному победе в Сталинградской битве. Он пройдет в феврале в Волгограде. Соберем у нас спортсменов всего юга России.

Детишки уже несколько дней посещают секцию каратэ, а родители положительно оценили светлый, просторный зал.