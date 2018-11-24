2018-11-24T08:58:35+03:00
Происшествия

Под Волгоградом автоледи без прав за рулем «Ауди» протаранила «Москвич»

Пассажир иномарки попал в больницу, виновница аварии не пострадала
Юлия Данильченко
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Пассажир иномарки попал в больницу.Пассажир иномарки попал в больницу.
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ДТП произошло 23 ноября в Новониколаевском районе Волгоградской области недалеко от крестьянского хозяйства Двойновский. Примерно в час дня 29-летняя женщина за рулем «Ауди» проезжала третий километр автодороги «Новониколаевский - Мирный».

- Женщина, зацепив обочину, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Москвич» под управлением 26-летнего водителя, - уточнили детали происшествия "КП-Волгоград" в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Примечательно, что во время проверки виновница аварии так и не смогла предоставить водительское удостоверение. То ли его вовсе нет, то ли забыла дома – в этом разберутся полицейские, ведь без жертв не обошлось и автоледи придется понести ответственность за нарушение ПДД.

За медицинской помощью обратился 31-летний пассажир иномарки. Он сейчас находится в больнице, врачи диагностировали травму головы и многочисленные ушибы.

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