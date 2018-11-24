С национального чемпионата «Абилимпикс» волгоградские мастера привезли шесть медалей

СЕГОДНЯ 08:28 2018-11-24T08:28:16+03:00

В престижном смотре принимали участие люди с инвалидностью

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IV национальный чемпионат «Абилимпикс» в 2018 году собрал 1300 участников в возрасте от 14 до 63 лет из 83 регионов России.

«Аблимпикс» - престижные соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью. 24 талантливых волгоградца попали в финал смотра. Это и школьники, и студенты, и уже работающие специалисты.

Получилось отличиться в компетенции «Кондитерское дело» выпускнице Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли Елизавете Гришиной. Она получила золото. Студентка Волгоградского медицинского колледжа Рабия Хутраева завоевала первенство в номинации «Медицинский и социальный уход». Взяли бронзу в направлениях «Электромонтаж», «Малярное дело», «Поварское дело», «Сборка-разборка электронного оборудования». Можно смело сказать – в нашей области есть мастера на все руки.

Столичные эксперты также отметили движение «Аблимпикс» в Волгоградском регионе и присудили ему первое место за превосходную организацию этапов чемпионата.