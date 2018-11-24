За незаконную добычу лося житель Волгоградской области заплатит 120 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:53 2018-11-24T07:53:55+03:00

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Строгое наказание понесет житель Новоаннинского района Волгоградской области за охоту на лосей вне сезона. Мировой суд приговорил его к исправительным работам и денежной компенсации.

Этот случай произошел на территории охотхозяйства «Деминское». Мужчина, не получив должного разрешения и консультации по поводу отстрела животных, убил лося. Его поймали инспекторы облкомприроды. Экологи подсчитали урон, нанесенный природе – 120 тысяч рублей. Эту сумму недобросовестному охотнику придется выплатить из своего кармана. Помимо этого, нарушитель отработает 280 часов, занимаясь общественно полезным трудом и целый год ему запрещено брать в руки ружье.

- Напомним, что лось относится к числу тех охотничьих животных, добыча которых строго лимитирована. Так, на территории «Деминского» охотхозяйства лимит добычи лосей на период с августа 2018 по август 2019 года составляет всего три особи, - пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды.