2018-11-24T07:53:55+03:00
Общество

За незаконную добычу лося житель Волгоградской области заплатит 120 тысяч рублей

Помимо этого мужчина отработает 280 часов
Юлия Данильченко
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото пресс-службы облкомрироды.Фото пресс-службы облкомрироды.
Изменить размер текста:

Строгое наказание понесет житель Новоаннинского района Волгоградской области за охоту на лосей вне сезона. Мировой суд приговорил его к исправительным работам и денежной компенсации.

Этот случай произошел на территории охотхозяйства «Деминское». Мужчина, не получив должного разрешения и консультации по поводу отстрела животных, убил лося. Его поймали инспекторы облкомприроды. Экологи подсчитали урон, нанесенный природе – 120 тысяч рублей. Эту сумму недобросовестному охотнику придется выплатить из своего кармана. Помимо этого, нарушитель отработает 280 часов, занимаясь общественно полезным трудом и целый год ему запрещено брать в руки ружье.

- Напомним, что лось относится к числу тех охотничьих животных, добыча которых строго лимитирована. Так, на территории «Деминского» охотхозяйства лимит добычи лосей на период с августа 2018 по август 2019 года составляет всего три особи, - пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бездомный кот поужинал колбасой прямо на витрине магазина под Волгоградом
Объявлен в уголовный розыск: волгоградский алиментщик задолжал 800 тысяч рублей
Под Волгоградом восстановили родник, заброшенный 70 лет назад
В отремонтированном спортзале на западе Волгограда смогут заниматься 100 юных бойцов
Под Волгоградом автоледи без прав за рулем «Ауди» протаранила «Москвич»
С национального чемпионата «Абилимпикс» волгоградские мастера привезли шесть медалей
Еще 120 волгоградских школьников стали юнармейцами
В Волгоград хотят привлечь два миллиона туристов в год
Москвичка продала в Волгограде чужую квартиру по поддельным документам
Заливают: в Волгограде к 1 декабря обещают открыть первые катки
Волгоградца будут судить за избиение 10-летней дочери и тещи
В Волгограде женщина двадцать лет работала фармацевтом по фальшивому диплому
25 ноября в Волгограде пройдет осенний велопарад
Авария: центр Волгограда остался без света
В Астрахани работник зеленстроя наехал на памятник Петру I
МЧС предупреждает волгоградцев о шквалистом ветре