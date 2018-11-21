Центр социальных программ РУСАЛа организовал для волгоградцев волонтерский конвент «PROдвижение»

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-21T12:19:50+03:00

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Более 120 школьников и студентов начальных курсов средне-специальных учебных заведений города погрузились в атмосферу урбанистки и волонтерского движения. Они слушали выступления спикеров, занимались командообразованием и придумывали новые проекты по улучшению городских пространств.

Региональный менеджер ЦСП в Волгограде Ольга Кагарманова рассказала участникам о проектах, которые реализуются в Хакасии и Красноярском крае. Мария Ромашенко из «Event-агентства Пушка» позвала участников конвента в волонтеры новогодних проектов. А участники волонтерского движения Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 Ольга Бондарь и Елена Кочнева познакомили ребят с фандрайзингом и волонтерской работой на крупных спортивных мероприятиях.

Фото пресс-службы РУСАЛ Волгоград.

После игр ребята приступили к серьезной работе в рамках локаций Микроурбанистика», «Экологическое волонтерство», «Событийное волонтерство», «Фандрайзинга». В качестве лидеров городских изменений они стали авторами многочисленных проектов по благоустройству Волгограда.

- Для меня важно, что наши юные активисты не только обратили внимание на недостаточное количество молодежных общественных пространств в Волгограде, но и разработали проекты их расширения, - говорит Ольга Кагарманова. – Они предложили создать экстрим площадки, молодежные парки, граффити пространства, современные и комфортные подземные переходы.