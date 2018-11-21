2018-11-21T11:35:30+03:00
Авто

ГАИ напоминает: волгоградцам пора «переобуть» авто

В Волгограде ждут первый снег и гололед
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пора «переобуть» машину.Пора «переобуть» машину.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На дорогах Волгограда в эти дни дежурят машины с песком. Дорожники твердо решили доказать, что на этот раз зима и первый снег и гололедица не застанут их врасплох. А Госавтоинспекция Волгограда напоминает автомобилистам, что пора «переобуть» машину, если вы этого еще не сделали. Хотя накануне обещанный синоптиками снег так и не пошел, в ближайшие дни это все же случится. Самое время сменить летнюю резину на зимнюю. К тому же эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, в декабре, январе и феврале запрещена.

- Будьте предельно внимательны и осторожны на дороге, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Уступайте дорогу пешеходам, - главные рекомендации УМВД по Волгограду.

В преддверии «дня жестянщика» ГИБДД напоминает водителям, что оформить ДТП с небольшим материальным ущербом без пострадавших можно не дожидаясь полицейских через «европротокол».

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