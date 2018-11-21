2018-11-21T10:46:50+03:00
Общество

В Волгоградской области долги по зарплате самые большие в ЮФО

Работодатели должны волгоградцам 167 миллионов рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Видимо, дела на волгоградских предприятиях совсем не ахти.Видимо, дела на волгоградских предприятиях совсем не ахти.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Волгоградской области на «выбивание» долгов по зарплате работают очень много ведомств. И результаты у них весьма впечатляющие. Но общий уровень задолженности в регионе все равно остается высоким. Самым высоким в Южном федеральном округе. Как сообщает Ростат, работодатели должны волгоградцам 167 миллионов рублей. В том же Ростове на дону долг в четыре раза меньше – 46 миллионов рублей. В Краснодаре чуть побольше – 51 миллион рублей.

Кстати, наша цифра к сожалению уступает лишь нескольким регионам страны. Больше всех сотрудникам должны в Приморском крае – 443 миллиона, в Хабаровском крае 247 миллионов рублей, в Москве 245 миллионов рублей в Санкт-Петербурге – 174 миллиона рублей. Мы на пятом месте.

За месяц всеми административными ресурсами удалось снизить задолженность лишь на 3 процента.

Многие эксперты считают, что уровень долгов может свидетельствовать об общем уровне экономики в регионе.

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