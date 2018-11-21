В Волгограде мужчина получил ножом в живот за грубость в адрес тещи

СЕГОДНЯ 10:18 2018-11-21T10:18:53+03:00

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Сообщение о ножевом ранении пришло в полицию не от пострадавшего, а от сотрудников больницы. Они рассказали, что к ним вечером 20 ноября поступил житель Советского района с проникающим ранением брюшной полости.

Полицейские выяснили все обстоятельства происшествия.

В этот день мужчина вместе со своей тещей и ее кавалером-пенсионером устроили посиделки на кухне. Не обошлось и без спиртного. Алкоголь развязал язык 31-летнему волгоградцу. Он припомнил «маме» все обиды, ее колкие высказывания и промывание мозгов его жене. Пожилая женщина обиделась, еще больше обиделся ее сожитель. Он вступился за даму, схватив нож и пырнув зятя.

«Скорую» вызвала теща. Она хоть и не долюбливала родственничка, но понимала, чем грозит промедление. Тем более, он отец ее внуков.

Сейчас в отношении 56-летнего мужчины возбудили уголовное за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит 10 лет лишения совбоды.