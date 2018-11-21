В Волгограде на ночь закроют жд переезд на 3-й Продольной

СЕГОДНЯ 09:27 2018-11-21T09:27:14+03:00

В ночь с 21 на 22 ноября 2018 транспорт на железнодорожном переезде пустят по одной полосе

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В ночь со среды 21 ноября 2018 на четверг 22 ноября 2018 ограничат движение транспорта на железнодорожном переезде на Третьей продольной в Городищенском районе Волгоградской области. Здесь будут ремонтировать железнодорожные пути. Из-за этого проезжую часть для автомобилей сузят. Ограничения на переезде на 25-м километре перегона Гумрак - Орловка введут на шесть часов - с 22.00 21 ноября до 4.00 22 ноября 2018 года.

- Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Водителей, чей путь лежит в этом направлении, просят заранее планировать свой маршрут и с пониманием отнестись к ситуации.

Кроме того, ГИБДД просит автомобилистов быть предельно осторожными на дороге - в Волгограде ждут первый снег.