Две пассажирки маршрутки попали в больницу после аварии

СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-21T09:22:39+03:00

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Авария произошла в Ворошиловском районе в 19-30 20 ноября. 28-летний волгоградец на своей «Ладе Приоре» ехал по Череповецкой в сторону центра. Когда перед ним остановилась маршрутка, чтобы высадить пассажиров, русское авто врезалось в «Луидор». Мужчина, скорее всего, не выдержал положенную по правилам дистанцию между машинами. Удар был сильный. Сами водители не пострадали. А вот двум пассажиркам 36 и 24 лет сильно досталось. Они получили травмы. На место вызвали «скорую», которая увезла волгоградок в больницу. Работали на ДТП сотрудники ГИБДД. Сейчас они выясняют все обстоятельства аварии.

Кстати, это не единственное падение пассажиров в общественном транспорте в этот вторник. Травмы получили мужчина и женщина в троллейбусе, который подрезала легковушка около площади Возрождения. Сейчас сотрудники полиции ищут очевидцев происшествия и записи с видеорегистраторов.