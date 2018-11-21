В Волгограде предприниматель лишилась игрушек

СЕГОДНЯ 09:00 2018-11-21T09:00:34+03:00

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Перед новым годом и сезоном детских подарков Роспотребнадзор по Волгоградской области проводит проверки бизнесменов, которые торгуют игрушками. На днях специалисты наведались в несколько павильонов на рынке по улице 8-ой Воздушной Армии в Дзержинском районе. И в одном из киосков ревизоры так и не смогли добиться от предпринимателя нужных документов. А именно маркировки детских игрушек. Ни информации о дате изготовления, ни данных на русском о стране производителя.

По закону все это должно быть в сопроводительных документах и в инструкциях к товару. За нарушение положен штраф пять тысяч рублей. Но для владельца павильона более чувствительным для кошелька и для бизнеса стала конфискация товара: конструкторов, мягких мишек, трансформеров и прочей детской радости. Возможно, после этого женщина-предприниматель совсем откажется от своего дела.