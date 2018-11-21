2018-11-21T09:01:20+03:00
Происшествия

В Волгограде ищут очевидцев ДТП с троллейбусом

ВАЗ-2115 подрезал «рогатого» 19 ноября на площади Возрождения
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В троллейбусе получили травмы пассажиры.В троллейбусе получили травмы пассажиры.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В Волгограде ДТП с участием общественного транспорта не редкость. На этот раз 20 ноября в 15.47 в салоне троллейбуса №12 из-за резкого торможения получили травмы два пассажира. По словам очевидцев, в районе площади Возрождения на Красном «рогатого» подрезал ВАЗ-2115. Теперь МУП «Метроэлектротранс» просит откликнуться водителей, которые проезжали в это время 20 ноября по Первой продольной в Краснооктябрьском районе. Перевозчик разыскивает записи с видеорегистраторов.

По предварительным данным, происшествие случилось напротив дома №69а по проспекту Ленина по направлению движения в центр города. Темно-бордовая «пятнадцатая» резко перестроилась перед близко идущим троллейбусом. Водитель «рогатого» успел затормозить, так что столкновения удалось избежать. Но остановка была слишком резкой и пассажиры не удержались на ногах.

ДТП произошло на площади Возрождения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП произошло на площади Возрождения.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- 62-летнего мужчину и 58-летнюю женщину, находившихся в салоне общественного транспорта, увезли на «скорой» в больницу, - сообщили "КП-Волгоград" в региональном главке МВД. - Ведется розыск автомобиля, спровоцировавшего падение пассажиров.

Тех, у кого сохранилась запись с видеорегистраторов этого ДТП с троллейбусом №12, просят позвонить по телефонам (8442) 23-15-23 или 8-904-435-63-81.

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