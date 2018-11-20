Елена Исинбаева вошла в совет по защите семьи и детей при президенте России

20 Нояб. 21:53 2018-11-20T21:55:43+03:00

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В России появится Совет при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Возглавила этот совет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В состав также вошла и наша именитая волгоградка - олимпийская чемпионка и президент Благотворительного фонда Елена Исинбаева. Кроме нее в состав попали артист балета Николай Цискаридзе, детский омбудсмен Анна Кузнецова, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и другие. Ответственным секретарем стала председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина.

Как следует из документа, совет создан, чтобы наладить взаимодействие федеральных, региональных и местных органов власти, а также общественных организаций в сфере защиты семьи и детей. Члены совета также будут согласовывать всевозможные мероприятия, запланированные в рамках Десятилетия детства.

Заседать совет будет как минимум два раза в год.