Елена Исинбаева вошла в совет по защите семьи и детей при президенте России
В России появится Совет при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
Возглавила этот совет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В состав также вошла и наша именитая волгоградка - олимпийская чемпионка и президент Благотворительного фонда Елена Исинбаева. Кроме нее в состав попали артист балета Николай Цискаридзе, детский омбудсмен Анна Кузнецова, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, зампредседателя Госдумы Ирина Яровая и другие. Ответственным секретарем стала председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина.
Как следует из документа, совет создан, чтобы наладить взаимодействие федеральных, региональных и местных органов власти, а также общественных организаций в сфере защиты семьи и детей. Члены совета также будут согласовывать всевозможные мероприятия, запланированные в рамках Десятилетия детства.
Заседать совет будет как минимум два раза в год.