Волгоградцам предлагают поздравить мам на стене признаний

СЕГОДНЯ 21:07 2018-11-20T21:09:32+03:00

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25 ноября мы все будем отмечать самый светлый праздник - День матери. Кто-то готовит подарки и сюрпризы. Но в этот день каждая мама, конечно же, ждет от детей в первую очередь теплых слов. Говорите их, не жалейте. А лучше, напишите слова благодарности на Стене Признаний. Сайт с одноименным названием - это общественный проект, который призван объединить всех взрослых и самостоятельных уже личностей, которые готовы заявить во всеуслышание: «Мама - мой человек №1». Под таким лозунгом и пройдет «Парад первых лиц - парад мам» в социальных сетях, куда будут сделаны перепосты со СТЕНЫПРИЗНАНИЙ.РФ

Что надо сделать?

Зайти на сайт СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ и, активировав фору: «Написать признание», указать email-адреса отправителя и получателя; написать слова, передающие всю глубину чувств мамам; загрузить любимую мамину фотографию и опубликовать признание.

И не забудьте написать имя и фамилию мамы в строке «кому», так как всем им выпишут сертификаты, которые вы сможете распечатать, вставить в рамочку и вручить отдельным подарком.

Кроме того, организаторы в конце акции подведут итоги по числу частников в регионах и составят рейтинг городов - рейтинг материнского счастья.