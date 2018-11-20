Шесть лет колонии: в Волгограде Дениса Землянского вновь отправили за решетку

СЕГОДНЯ 20:12 2018-11-20T20:48:05+03:00

Экс-директора благотворительного фонда второй раз признали виновным, на этот раз в мошенничестве

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Дениса Землянского - бывшего директора Волгоградского областного благотворительного фонда социальной поддержки населения отправили за решетку второй раз. Сегодня, 20 ноября, Центральный суд Волгограда признали 44-летнего «благотворителя» виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Напомним, расследование уголовного дела Землянского идет уже третий год. В 2016-м его признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями (купил за фондовые деньги дорогой внедорожник, а потом еще и сдал его Фонду в аренду). Заработал 8 миллионов. Ему дали два года колонии-поселения. В феврале 2018-го он вышел на свободу. Но ненадолго. Уже через 13 дней его снова арестовали. Пока он сидел, вскрылись в деле новые факты мошенничества Землянского. Оказалось, что в 2015-м году он за счет фонда купил якобы для пансионата, а на самом деле себе, две смежные квартиры в Волжском (общей площадью 152,8 квадратных метра). Причем фактически квартиры стоили чуть более 5 миллионов рублей, но директор умудрился потратить на это 11 миллионов 750 тысяч фондовых рублей. Более того, квартиры на момент сделки были еще не готовы, а продавцами являлись супруга обвиняемого (3/4) и его знакомый (1/4).

- Полученными по сделке деньгами в сумме 5,1 миллиона рублей и векселями на сумму 6,6 миллионов рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Суд приговорил Землянского еще к 6 годам теперь уже колонии общего режима.

- Приговор в законную силу не вступил. Приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств векселя суд определил вернуть благотворительному фонду, - уточняют в ведомстве.