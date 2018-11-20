В Волгограде не хватает полицейских

СЕГОДНЯ 19:32 2018-11-20T19:33:20+03:00

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В Управлении МВД по Волгограду не хватает сотрудников почти во всех подразделениях. Требуются стражи порядка в отделы полиции всех районов Волгограда, а также в отдельный батальон охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, а еще в полк патрульно – постовой службы полиции. В общем, нужны крепкие, серьезные парни. Поэтому в Управлении объявили набор на службу.

Так что, если вам от 18 до 35 лет, вы гражданин России, не имеете судимостей и хронических заболеваний, зато имеете диплом о средне-специальном или высшем образовании и за плечами службу в армии - значит, вы уже подходите! Два нюанса: для прохождения службы в ОБОКПО надо, чтобы группа здоровья в военном билете была А2, В1, а для службы в ППСП - группа А или А1. На должность водителя, естественно, нужно еще водительское удостоверение.

Условия работы, надо сказать, неплохие. Вам предоставляется полный соцпакет, ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве от 38 календарных дней, дополнительные виды отпуска; обслуживание в лечебных учреждениях системы МВД РФ и даже санаторно-курортное лечение, бесплатное обучение в учебных заведениях МВД РФ с сохранением заработной платы, страхование жизни и здоровья сотрудника. И да, на пенсию стражи порядка уходит на льготных условиях.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел по работе с личным составом УМВД по Волгограду: Волгоград, ул. Иркутская, д.20.

Время работы - с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов.

Контактные телефоны:

36-86-88 Отдел кадров полка патрульно-постовой службы полиции;

93-73-44 Отдел кадров Отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых;

93-74-12, 93-73-98 Отдел кадров Управления МВД России по городу Волгограду.