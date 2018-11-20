В Волгограде дешевые телевизоры, но волгоградцы не любят смотреть ТВ

СЕГОДНЯ 18:28 2018-11-20T18:30:05+03:00

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Не ошибемся, если скажем, что в каждом доме в России есть телевизор. Ну, практически в каждом. Без него люди уже не представляют своего существования. Даже по данным Авито в тройке самых популярных запросов россиян - телевизор. Чаще ищут разве что диваны и коляски. Накануне Дня телевидения (21 ноября) эксперты этого сайта проанализировали объявления и пришли к выводу, что за год телевизоры подорожали в среднем на 16% и сейчас его средняя цена составляет 16 004 рубля. Кстати, в Волгограде «зомбоящики» практически самые дешевые по стране - в среднем стоит 6 643 рубля. Для примера в Краснодаре его средняя стоимость в магазине - 40 тысяч. Такую разницу в ценах поясняют разной долей дорогой электроники на прилавках (в бедный Волгоград дорогую технику не везут).

Но даже за такую цену волгоградцы покупают телевизоры неохотно. Ажиотажа у нас на них нет. Видимо, потому что волгоградцы не любят смотреть телевизор. Да-да. Это не мы придумали, так уверяют те же эксперты Авито. В рейтинге любви к просмотру телевизора Волгоград занял 17-е место (из 23-х исследуемых городов России). В лидерах на этот поприще Москва, Ростов-на-Дону и Пермь. Меньше всего проводить время перед экраном любят жители Нижнего Новгорода, Тольятти и Ульяновска.