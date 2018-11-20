2018-11-20T17:31:59+03:00
Общество

К 2024 году обновят еще полторы тысячи километров волгоградских дорог

К нормативному состоянию в планах привести минимум половину всех дорог в регионе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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За последние годы в Волгограде и области отремонтировали просто небывалое число магистралей. Во многом благодаря участию региона в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на который выделяются федеральные средства. Так, в этом году из госбюджета на эти цели дали Волгоградской области 800 миллионов рублей, плюс 760 миллионов выделили из региональной казны, еще 69 - из местной. В итоге отремонтировали 117 километров волгоградских автодорог. Но на данный момент в нормативном состоянии все равно находятся меньше половины - а точнее 38% дорог региона. К 2024 году этот показатель намерены довести до 50%. А непосредственно в Волгограде и Волжском - до 85%.

Всего в Волгоградской области в ближайшие шесть лет намерены обновить 1610 километров опорной сети региональных дорог и улично-дорожной сети Волгограда и Волжского.

Более подробные материалы о запланированных работах размещены на сайте комитета транспорта и дорожного хозяйства в разделе «Иная информация/ «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, до конца года пройдут общественные слушания, на которых будут обсуждать планы по ремонту дорог в регионе.

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