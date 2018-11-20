2018-11-20T16:58:02+03:00
Общество

В Волгограде стадион «Пищевик» отдадут юным футболистам

Спортобъект перейдет из городской в региональную собственность
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Стадион передадут в региональную собственность.Стадион передадут в региональную собственность.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Обновленный стадион «Пищевик», расположенный в Ворошиловском районе Волгограда, собираются отдать в собственность региону. По сути, сразу после реконструкции, на этом стадионе стали заниматься мальчишки из футбольной школы. Поэтому облспорткомитет и обратился к городским властям с просьбой о передаче объекта. Обещают, что использовать его будут исключительно, как учебно-тренировочную базу для подрастающих футболистов, ну и еще для проведения массовых спортивных мероприятий. Окончательное решение по передаче объекта должны принять депутаты гордумы Волгограда на очередном заседании, которое запланировано на 21 ноября.

Кстати, в повестке дня завтрашнего заседания гордумы также вопрос о передаче бывшего здания кинотеатра «Победа» в безвозмездное пользование Волгоградскому областному театру кукол. Напомним, решение о масштабной реконструкции «Победы» приняли еще в 2016-м году. А в марте этого года проект уже утвердила госэкспертиза. В здании расположится не только «Кукольный театр», но и детский кинозал и кружки.

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