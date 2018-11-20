2018-11-20T16:00:45+03:00
Общество

В волгоградской «Долине» достроили новый детсад

Осталось получить лицензии и можно принимать детей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Скоро, уже очень скоро в микрорайоне «Долина», расположенном в Советском районе Волгограда откроет двери новый детский сад. Здание полностью готово к приему детей. Строительные работы полностью завершены, осталось только пройти всю процедуру лицензирования.

Напомним, что буквально 1 сентября здесь распахнула свои двери новая суперсовременная школа. Вместе с новым детским салом они сформируют образовательный кластер «Долина знаний и детства».

Как уточнили «КП-Волгоград» в региональном комитете строительства, новый детский сад рассчитан на 245 детей и отвечает всем современным нормативам и требованиям. В нем будет 14 групп, залы для музыкальных и физкультурных занятий, комната природы, изостудия, кабинеты психологической разгрузки, дефектолога, психолога и логопеда, методический кабинет, медицинский блок и другие.

В 2019-м году в Волгоградской области намерены построить еще 11 новых детских садиков - в Волгограде и в Волжском, в Камышине, а также в Городищенском, Иловлинском, Новоаннинском и Светлоярском районах.

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