Лестницу в пойму Царицы облицуют гранитом

СЕГОДНЯ 15:37 2018-11-20T15:38:36+03:00

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Второй спуск в пойму реки Царицы в центре Волгограда, который соединит сквер Пушкина и музей «Россия – моя история» будет облицован не обычной серой брусчаткой, а красивым и прочным белым гранитом. Сейчас на ступени уже начали клеить гранитные плиты. Чтобы мороз не стал помехой технологии, делают это под тентом, внутри которого работают тепловые пушки.

В самом сквере завершают мостить дорожки, устанавливают лавочки и навес беседки. В зеленой зоне по данным мэрии уже высадили более трех тысяч цветов, деревьев и кустарников. Землю укрыл рулонный газон. Весной, когда позволит погода, еще около гектара земли на склоне поймы закованной в бетон реки Царицы озеленят при помощи гидропосева.

- Гарантия на различные работы, в том числе на озеленение, составит от 1 года до 8 лет, - отмечают в мэрии.