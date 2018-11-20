Волгоград назвали привлекательным для работы на пенсии

СЕГОДНЯ 14:53 2018-11-20T14:58:16+03:00

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В свете повышения возраста выхода на пенсию в России, вопрос трудоустройства пожилых людей встал еще острее. Их права, конечно, пытаются защитить на законодательном уровне, но, оказывается, все зависит еще и от региона, где пытаются найти работу пенсионеры. Эксперты РИА рейтинг даже рассчитали индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров. В зависимости от этого индекса регионы страны выстроили в рейтинг. Что удивительно: Волгоградская область попала в «десятку» лидеров и заняла восьмую строчку.

Индекс рассчитывали на основе девяти показателей. Учли общую экономическую активность людей пенсионного возраста (фактическую занятость пенсионеров), уровень их зарплат, долю безработицы среди пенсионеров, простоту поиска для них работы, численность пенсионеров, продолжительность жизни после выхода на пенсию и даже климат в регионе.

Индекс Волгоградской области составил 56,0. Это говорит о том, что у нас многие люди продолжают работать после выхода на пенсию, и при этом получают приличную зарплату. А потеряв работу, могут легко найти новую.

Для сравнения, в соседней с нами Ростовской - 52,8 (она на 20-м месте), в Краснодарском крае - 54,9 (11-е место). Первое и второе место достались Москве и Питеру (76,8 и 74,5 балла соответственно).