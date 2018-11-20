2018-11-20T14:58:16+03:00
Общество

Волгоград назвали привлекательным для работы на пенсии

Пожилым людям у нас легко трудоустроиться
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Волгограде оказались очень активные пенсионеры.В Волгограде оказались очень активные пенсионеры.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

В свете повышения возраста выхода на пенсию в России, вопрос трудоустройства пожилых людей встал еще острее. Их права, конечно, пытаются защитить на законодательном уровне, но, оказывается, все зависит еще и от региона, где пытаются найти работу пенсионеры. Эксперты РИА рейтинг даже рассчитали индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров. В зависимости от этого индекса регионы страны выстроили в рейтинг. Что удивительно: Волгоградская область попала в «десятку» лидеров и заняла восьмую строчку.

Индекс рассчитывали на основе девяти показателей. Учли общую экономическую активность людей пенсионного возраста (фактическую занятость пенсионеров), уровень их зарплат, долю безработицы среди пенсионеров, простоту поиска для них работы, численность пенсионеров, продолжительность жизни после выхода на пенсию и даже климат в регионе.

Индекс Волгоградской области составил 56,0. Это говорит о том, что у нас многие люди продолжают работать после выхода на пенсию, и при этом получают приличную зарплату. А потеряв работу, могут легко найти новую.

Для сравнения, в соседней с нами Ростовской - 52,8 (она на 20-м месте), в Краснодарском крае - 54,9 (11-е место). Первое и второе место достались Москве и Питеру (76,8 и 74,5 балла соответственно).

Фото РИА рейтинг

Фото РИА рейтинг

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
К 2024 году обновят еще полторы тысячи километров волгоградских дорог
В Волгограде стадион «Пищевик» отдадут юным футболистам
В волгоградской «Долине» достроили новый детсад
Лестницу в пойму Царицы облицуют гранитом
Дело волгоградского лжехирурга передали в суд
Волгоградка лишилась машины, когда к ней на маникюр пришла клиентка-пристав
В Астрахани за взятку задержали цирковых «пиратов»
В Волгограде ждут первый снег
В Волгограде треть всей рыбы в магазинах продается с довеском в виде льда
Волгоградцам в 2019 году дважды повысят плату за коммуналку
В Астрахани из-за лошади в аварии пострадали три человека
На севере Волгограда нашли авиабомбу времен войны
Волгоградцам продавали подозрительное мясо
Волгоградка получила травму после поездки на автобусе №21
Волгоградцев зовут на Бал хризантем
Волгоградцы активно голосуют за имя Василия Чуйкова для аэропорта
Глава Волгоградской области поехал в Москву просить поддержку для «Красного Октября»
В Волгограде презентовали новую книгу Бориса Екимова
Волгоградской области не хватает 120 тысяч IT-шников
Иномарка протаранила трамвай в Волгограде
Чтоб не воровали: у жителей юга Волгограда в батареях будет зеленая вода
Под Волгоградом чиновники незаконно продали фермеру семь гектаров земли
В Волгограде уложили новый асфальт на парковке у Главпочтамта
Пьяная волгоградка чуть не зарезала отца за нравоучения
В Волгограде полыхает склад с туалетной бумагой
В Волжском 13-летнего мальчика ударило высоковольтным током на вагоне-цистерне
В Астрахани пропавшего четыре дня назад охотника нашли мертвым