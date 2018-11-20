2018-11-20T14:39:20+03:00
Общество

Волгоградка лишилась машины, когда к ней на маникюр пришла клиентка-пристав

Женщина задолжала 300 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Фантазия приставов безгранична.Фантазия приставов безгранична.Фото: Иван ВИСЛОВ
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На какие только хитрости не идут судебные приставы, чтобы выполнить свою работу и закончить исполнительное производство. Особым воображением обладают сотрудники ФСПП в Калаче-на-Дону. Среди должников в отделе числилась мастер маникюра в одном из салонов красоты. Девушка задолжала знакомым 300 тысяч рублей и не хотела отдавать. На звонки судебных приставов не отвечала, дома ее никак не могли застать. Тогда сотрудница решила поступить по хитрому. Она записалась к даме на маникюр.

В определенное время пристав пришла вместе с представителем взыскателя на сеанс. Это стало большой неожиданностью для должницы, но деваться было некуда. На работу девушка приехала на машине. Она и пошла под арест, несмотря на уговоры владелицы. У волгоградки есть десять суток, чтобы «выкупить» авто, вернув долг.

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