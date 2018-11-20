2018-11-20T12:50:29+03:00
Происшествия

В Астрахани за взятку задержали цирковых «пиратов»

Финансовый директор вымогал деньги за торговлю ватой и игрушками во время представления
Екатерина МАЛИНИНА
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Финансовый директор считает себя цирковым пиратом.Финансовый директор считает себя цирковым пиратом.
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Поход в цирк для родителей это не только радость, но и большие траты. Редко кто уходит с представления без светящихся мечей или шариков-липучек. Но зарабатывают на продаже не только владельцы точек, но и хозяева цирка. Встречаются среди последних особенно жадные. На одного их таких завели уголовное дело за взятку.

В полицию обратился мужчина с жалобой на финансового директора «Астраханского государственного цирка». Тот потребовал с него 85 тысяч рублей за возможность торговли за одни только выходные. На «сделку» продавец пришел уже с камерой. Получать деньги пришли финансист и директор гостиницы цирка. На оперативном видео видно, что торговец просит снизить ставку, но мздоимцы неумолимы.

- Я сочинский пират, - с улыбкой объясняет мужчина, когда деньги попадают ему в руки.

Как сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области, теперь разбойнику морей и его коллеге грозит тюремный срок за получение взятки группой лиц по предварительному сговору.

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