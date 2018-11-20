2018-11-20T12:40:20+03:00
Общество

В Волгограде ждут первый снег

МЧС советует водителям соблюдать максимальную осторожность в день жестянщика
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоград готовится к настоящей зиме.Волгоград готовится к настоящей зиме.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Уже во вторник, 20 ноября 2018, синоптики прогнозируют в Волгограде первый в этом сезоне снег. Будет он не сильным, не продолжительным и мокрым. А, значит, и растает довольно быстро. Но снежную кашу на дорогах создаст, как и повысит опасность аварийных ситуаций.

По данным Волгоградского ЦГМС, небольшой мокрый снег пройдет в Волгограде и области уже днем 20 ноября и в ночь на 21 ноября. Ночью подморозит до -4...-6ºС, местами до -14ºС, а днем 21 ноября температура поднимется до нуля и уйдет в небольшой плюс.

Управление МЧС по Волгоградской области предупреждает: тщательно готовьтесь к поездке на автомобиле, тем более, на дальние расстояния. Не отправляйтесь в путь на неисправной машине. При неблагоприятном прогнозе погоды поездку по возможности лучше вообще отложить. В любом случае соблюдайте ПДД и не гоните. Если непогода все же застала вас в пути, остановитесь и переждите на АЗС, организованных стоянках или у придорожных кафе.

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