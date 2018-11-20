В Волгограде треть всей рыбы в магазинах продается с довеском в виде льда

СЕГОДНЯ 11:34 2018-11-20T11:35:15+03:00

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Думаю, у каждого так было. Покупаешь свеже-мороженую рыбу в магазине, а когда надо готовить, от пары кило не остается и килограмма. Вместе со льдом «тает» и рыба. Чтобы таких случаев было как можно меньше, Роспотребнадзор проводит проверки глазури на рыбных товарах. За четыре года с 2014 по 2018 они взяли 418 проб. И в 118 из них нашли нарушение массовой доли наледи.

В 64 пробах минтая, хека, палтуса, трески, тилапии, доля глазури достигала 48 процента, в ракообразных и моллюсках - 37 процентов. У магазинов забрали больше тонны «бракованного товара». Штрафов владельцам точек выписали на сумму 1195000.

Кстати, Роспотребнадзор работает по заявлениям волгоградцев. Если вы посчитали, что магазин вас обвесил, когда продал вам филе трески, пишите заявление.