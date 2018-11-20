2018-11-20T11:35:15+03:00
Общество

В Волгограде треть всей рыбы в магазинах продается с довеском в виде льда

За четыре года Роспотребандзор провел 451 рыбную проверку
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пожаловаться можно даже на рыбу с наледью.Пожаловаться можно даже на рыбу с наледью.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Думаю, у каждого так было. Покупаешь свеже-мороженую рыбу в магазине, а когда надо готовить, от пары кило не остается и килограмма. Вместе со льдом «тает» и рыба. Чтобы таких случаев было как можно меньше, Роспотребнадзор проводит проверки глазури на рыбных товарах. За четыре года с 2014 по 2018 они взяли 418 проб. И в 118 из них нашли нарушение массовой доли наледи.

В 64 пробах минтая, хека, палтуса, трески, тилапии, доля глазури достигала 48 процента, в ракообразных и моллюсках - 37 процентов. У магазинов забрали больше тонны «бракованного товара». Штрафов владельцам точек выписали на сумму 1195000.

Кстати, Роспотребнадзор работает по заявлениям волгоградцев. Если вы посчитали, что магазин вас обвесил, когда продал вам филе трески, пишите заявление.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани за взятку задержали цирковых «пиратов»
В Волгограде ждут первый снег
Волгоградцам в 2019 году дважды повысят плату за коммуналку
В Астрахани из-за лошади в аварии пострадали три человека
На севере Волгограда нашли авиабомбу времен войны
Волгоградцам продавали подозрительное мясо
Волгоградка получила травму после поездки на автобусе №21
Волгоградцев зовут на Бал хризантем
Волгоградцы активно голосуют за имя Василия Чуйкова для аэропорта
Глава Волгоградской области поехал в Москву просить поддержку для «Красного Октября»
В Волгограде презентовали новую книгу Бориса Екимова
Волгоградской области не хватает 120 тысяч IT-шников
Иномарка протаранила трамвай в Волгограде
Чтоб не воровали: у жителей юга Волгограда в батареях будет зеленая вода
Под Волгоградом чиновники незаконно продали фермеру семь гектаров земли
В Волгограде уложили новый асфальт на парковке у Главпочтамта
Пьяная волгоградка чуть не зарезала отца за нравоучения
В Волгограде полыхает склад с туалетной бумагой
В Волжском 13-летнего мальчика ударило высоковольтным током на вагоне-цистерне
В Астрахани пропавшего четыре дня назад охотника нашли мертвым