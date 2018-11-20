Волгоградцам в 2019 году дважды повысят плату за коммуналку

СЕГОДНЯ 11:13 2018-11-20T12:11:54+03:00

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С 1 января 2019 года в России ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 18% до 20%. Из-за этого в один миг подорожают не только товары, но и услуги, в том числе, жилищно-коммунальные. А чтобы «подсластить» пилюлю, правительство РФ решило, что плату за коммуналку в 2019 году повысят дважды, не превышая в сумме при этом предельного индекса роста платы. Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете тарифного регулирования, для Волгоградской области предельно допустимый уровень подорожания коммунальных услуг установили на уровне от 2,4% до 4,8%.

С 1 января 2019 года НДС увеличится на 2%, а коммунальные услуги для волгоградцев – газ, холодная и горячая вода, электроэнергия и тепло - подорожают при этом на 1,7%.

Еще раз вырастет плата за коммуналку, как и обычно, - с 1 июля 2019 года. На этот раз из предельного индекса роста платы, который по своему разумению установят местные власти, должны будут вычесть зимнее подорожание на 1,7%.

Возникнет путаница и с другой частью платежки. С 1 января плату за вывоз мусора (вывоз ТКО) вынесут в квитаниции отдельной строкой и будут считать с человека, а не с квадратного метра площади квартиры, как сейчас. Сумму платы за содержание и ремонт жилья должны будут уменьшить за счет выведения из ее состава платы за ТКО. И в то же время увеличить за счет повышения НДС.