В Астрахани из-за лошади в аварии пострадали три человека

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-20T10:29:33+03:00

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Авария произошло около восьми вечера, когда на улице уже было темно. 35-летний ростовчанин ехал по трассе Астрахань-Элиста на своей «Мазде3» Мужчина не увидел лошадь, которая выскочила на дорогу. Животное ударилось о лобовое стекло. Иномарку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой Грантой».

Три человека получили серьезные травмы. Водитель русской машины госпитализирован с переломом таза и ушибами. У его пассажирки черепно-мозговая травма. У пассажира «Мазды» многочисленные рваные раны. Все трое попали в больницы Астрахани. Им предстоит длительное лечение. Лошадь погибла на месте.

Астраханские полицейские еще раз напоминают владельцам животных о правилах выпаса: нельзя допускать выход лошадей, коров и баранов на проезжую часть. Это может привести к фатальным последствиям.