2018-11-20T10:29:33+03:00
Происшествия

В Астрахани из-за лошади в аварии пострадали три человека

Животное спровоцировало большую аварию
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Животное спровоцировало серьезную аварию.Животное спровоцировало серьезную аварию.Фото: УМВД по Астраханской области
Изменить размер текста:

Авария произошло около восьми вечера, когда на улице уже было темно. 35-летний ростовчанин ехал по трассе Астрахань-Элиста на своей «Мазде3» Мужчина не увидел лошадь, которая выскочила на дорогу. Животное ударилось о лобовое стекло. Иномарку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой Грантой».

Три человека получили серьезные травмы. Водитель русской машины госпитализирован с переломом таза и ушибами. У его пассажирки черепно-мозговая травма. У пассажира «Мазды» многочисленные рваные раны. Все трое попали в больницы Астрахани. Им предстоит длительное лечение. Лошадь погибла на месте.

Астраханские полицейские еще раз напоминают владельцам животных о правилах выпаса: нельзя допускать выход лошадей, коров и баранов на проезжую часть. Это может привести к фатальным последствиям.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани за взятку задержали цирковых «пиратов»
В Волгограде ждут первый снег
В Волгограде треть всей рыбы в магазинах продается с довеском в виде льда
Волгоградцам в 2019 году дважды повысят плату за коммуналку
На севере Волгограда нашли авиабомбу времен войны
Волгоградцам продавали подозрительное мясо
Волгоградка получила травму после поездки на автобусе №21
Волгоградцев зовут на Бал хризантем
Волгоградцы активно голосуют за имя Василия Чуйкова для аэропорта
Глава Волгоградской области поехал в Москву просить поддержку для «Красного Октября»
В Волгограде презентовали новую книгу Бориса Екимова
Волгоградской области не хватает 120 тысяч IT-шников
Иномарка протаранила трамвай в Волгограде
Чтоб не воровали: у жителей юга Волгограда в батареях будет зеленая вода
Под Волгоградом чиновники незаконно продали фермеру семь гектаров земли
В Волгограде уложили новый асфальт на парковке у Главпочтамта
Пьяная волгоградка чуть не зарезала отца за нравоучения
В Волгограде полыхает склад с туалетной бумагой
В Волжском 13-летнего мальчика ударило высоковольтным током на вагоне-цистерне
В Астрахани пропавшего четыре дня назад охотника нашли мертвым