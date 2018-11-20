2018-11-20T09:56:21+03:00
Происшествия

На севере Волгограда нашли авиабомбу времен войны

Опасное наследие войны обнаружили на территории бывшего ВГТЗ
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Так выглядит бомба, которую извлекли из земли.Так выглядит бомба, которую извлекли из земли.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Спустя 76 лет после Сталинградской битвы на месте ожесточенных боев в Волгограде продолжают находить опасное наследие Великой Отечественной войны. Очередную авиабомбу, уже семнадцатую в этом году, обнаружили 20 ноября в Тракторозаводском районе города. Во время земляных работ на территории бывшего тракторного завода ковш экскаватора зацепил и вытащил из земли огромный снаряд.

- Предположительно обнаружена фугасная авиационная бомба времен войны - ФАБ-250, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС по региону.

Угрозы для волгоградцев эта бомба не представляет. Место, где обнаружили опасную находку, оцепили и взяли под охрану. Теперь в Волгограде ждут приезда расчета пиротехников из Ростова-на-Дону, которые должны будут обезвредить пролежавшую десятки лет в земле фугасную авиабомбу. Спасатели уже подали заявку в ЮРЦ МЧС России.

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