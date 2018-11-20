Волгоградцам продавали подозрительное мясо

СЕГОДНЯ 09:26 2018-11-20T09:27:54+03:00

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Пока депутаты пекутся о здоровье россиян с помощью «дорогой колбасы», Россельхознадзор по Волгоградской области пытается сохранить здоровье население тем, что эту самую колбасу проверяют. Ну а тех, кто нарушает закон – наказывают.

Ревизоры заглянули в магазин в селе Иловатка Старополтавского района. Посмотрели, что же хранится в холодильниках. Оказалось, неизвестно что. По виду – мясо, по весу 12 килограммов. А вот документально о продукте ничего не известно, потому как этих самых документов не имеется. Также без бумаг оказалось и пять килограммов колбасы. Хотя с 1 июля 2018 года все ветеринарные свидетельства должны оформляться в электронном виде с помощью информационной системы «Меркурий».

В отношении владельца магазина возбудили административное дело. Ему предстоит заплатить 23 тысяч рублей штрафа. Ну а мясо – выбросить.