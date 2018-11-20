2018-11-20T08:47:44+03:00
Происшествия

Волгоградка получила травму после поездки на автобусе №21

Водитель резко дал по тормозам
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщину увезли с травмами в больницуЖенщину увезли с травмами в больницуФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Риск получить травму есть у всех участников движения: и у водителей, и у пешеходов, и даже у пассажиров автобусов. В больницу Волгограда попала 34-летняя женщина.

19 ноября она возвращалась с работы на автобусе №21. Поток был очень плотный. Когда машина ехала по улице Еременко водитель резко дал по тормозам. Если бы он этого не сделал, автобус бы влетел в другое авто. В салоне упали несколько человек. Но только волгоградка получила травмы. Кондуктор вызвала «скорую» и женщину отвезли в больницу для полноценного оказания медпомощи. Сейчас сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства происшествия: есть ли вина водителя автобуса или она лежит на другом автомобилисте.

Всего в Волгограде и области за сутки произошло пять аварий. Пострадали пять человек. Трое из них попали в под колеса машин, когда переходили дорогу с нарушением правил дорожного движения.

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