Волгоградцев зовут на Бал хризантем

СЕГОДНЯ 21:45 2018-11-19T21:46:24+03:00

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В середине ноября, когда на улице становится серо и уныло, в Волгоградском ботаническом саду наоборот пышет буйство красок. Это расцветают хризантемы. Здесь их более 90 сортов. Есть и хорошо знакомые волгоградцам - Садко, Радость, Нежность, есть и совершенно уникальные, выведенные нашими селекционерами, такие как седой король, у которого цветки достигают 15 сантиметров в диаметре. Увидеть все это великолепие волгоградцы могут не только в самом ботаническом саду, но и на «Балу хризантем», который пройдет в регионе уже в седьмой раз подряд.

В этом году он состоится 23 ноября на площадке Дома творчества детей и молодежи в Волжском. Здесь - на улице Набережной - можно будет полюбоваться цветным разнообразием хризантем и просто хорошо отдохнуть, сфотографироваться на фоне ярких «живых» зонтов, изготовленными флористами. Праздничное настроение дополнят выступления детских вокальных и хореографических коллективов. Начало - в 11.00.

А 24 ноября, как рассказали "КП-Волгоград" в облкомприроде, День открытых дверей пройдет уже непосредственно в Волгоградском ботаническом саду.