Волгоградцы активно голосуют за имя Василия Чуйкова для аэропорта

СЕГОДНЯ 21:14 2018-11-19T21:15:57+03:00

За первую неделю его кандидатуру поддержали более 4200 человек

Изменить размер текста: A A

На сайте «Великие имена России» развернулась настоящая «битва»: люди активно голосуют за тех, чье имя считают достойным для названия аэропорта в городе. В Волгограде по итогам первой недели финального голосования лидирует имя Василия Чуйкова.

Напомним, что в Волгограде в шорт-лист попали три выдающихся героя: Георгий Жуков, Алексей Маресьев и Василий Чуйков. Финальный тур стартовал 12 ноября и продлится до 30 ноября. За первую неделю за новое имя для волгоградского аэропорта проголосовали почти 10 с половиной тысяч человек. Василия Чуйкова поддержали 4235 человек, Маресьева - 3238, Жукова - 2999.

Кстати, организаторы отметили удивительный парадокс - такие прославленные имена как Георгий Жуков, Александр Пушкин и Александр Невский не попали в лидеры пока ни в одном регионе России, которые их выдвинули.

Зато, например, за имя Петра Первого уже борются Санкт-Петербург, Воронеж и Астрахань.

Всего, по данным организаторов конкурса, к полудню 19 июня онлайн проголосовали почти 660 тысяч человек, еще 50 тысяч - по телефону «горячей линии», и почти 130 тысяч поступило вручную заполненных анкет.