В Волгограде презентовали новую книгу Бориса Екимова

СЕГОДНЯ 18:57 2018-11-19T18:58:41+03:00

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Сегодня известному волгоградскому писателю Борису Екимову исполнилось 80 лет. Эту юбилейную дату он отметил на родной земле, в окружении своих почитателей. Им он презентовал свой сборник рассказов, который называется «Как рассказать...».

Эта новая книга волгоградца отличается от всех остальных. Во-первых, все повести и рассказы проилллюстрированы рисунками, которые сделали дети. Во-вторых, в этом сборнике собраны редкие, и до селе нигде не публиковавшиеся, фотографии Бориса Екимова.

Торжественная презентация прошла в отреставрированном ГДЮЦе. Сюда с поздравлениями и подарками пришли студенты и школьники, педагоги и преподаватели - все те, кто учит и учится на книгах Бориса Екимова. Здесь же в торжественной обстановке волгоградцу вручили почетный знак - лауреата государственной премии Волгоградской области в сфере литературы. А еще здесь для юных почитателей прошел открытый урок «Живая душа», на котором ребята исполняли отрывки из произведений Екимова.