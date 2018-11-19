Волгоградской области не хватает 120 тысяч IT-шников

СЕГОДНЯ 18:30 2018-11-19T18:31:05+03:00

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Сегодня, 19 ноября, в региональном парламенте обсуждали, как развивать в Волгоградской области цифровую экономику. И пришли к выводу, что в регионе просто катастрофически не хватает специалистов в области IT-технологий. Ни много, ни мало, а за ближайшие шесть лет - к 2024 году надо подготовить не менее 120 тысяч IT-шников.

Первый проректор ВолГУ, доктор экономических наук, профессор Алла Калинина отметила, что такую серьезную задачу не решить без поддержки.

- Хорошо бы, например, увеличить региональные квоты для подготовки IT-профессионалов. Это способствовало бы решению поставленной задачи, - отметила Калинина.

Депутат Волгоградской областной Думы Михаил Рогозин заявил, что уже созданы рабочие группы по цифровому развитию региона практически во всех сферах экономики. А Президент Союза «Волгоградская торгово-промышленная палата» Вадим Ткаченко отметил, что внедрение цифровых инноваций в малый и средний бизнес повысит его эффективность и снизит затраты. Но при этом подходить к цифровым инновациям посоветовал очень взвешенно.