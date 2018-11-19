Иномарка протаранила трамвай в Волгограде

СЕГОДНЯ 17:40 2018-11-19T18:32:55+03:00

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Волгоградцы вечером 19 ноября после работы не дождутся на остановках скоростного трамвая на севере города из-за ДТП. В 16.45 волгоградец за рулем «Опеля» протаранил трамвай между остановками «ЦПКиО» и «Центральный стадион». В больнице оказалась пассажирка автомобиля, в трамвае никто не пострадал. Однако пока на месте аварии работают экстренные службы, СТ ходит по укороченному маршруту: «Ельшанка»- «Европа Сити Молл» и «ВГТЗ» - «Депо №5».

Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, по предварительным данным иномарка ехала по проспекту Ленина в сторону центра города. У стадиона водитель не справился с управлением и «Опель» на высокой скорости снес заборчик и вылетел на пути, где в это время шел новенький скоростной трамвай.

Иномарка пролетела через всю дорогу и протаранила идущий скоростной трамвай. Фото: Александр Манвелян

В ДТП пострадали двое. Пассажирку иномарки забрали в больницу. Водителю «Опеля» медики оказали помощь на месте происшествия. К счастью, никто из пассажиров трамвая серьезных травм не получил, хотя «Опель» разнес двери вагона.

Все обстоятельства и причины ДТП теперь предстоит установить полицейским. Как только они полностью обследуют место аварии, движение трамваев возобновят.