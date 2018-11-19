Чтоб не воровали: у жителей юга Волгограда в батареях будет зеленая вода

СЕГОДНЯ 17:24 2018-11-19T17:24:57+03:00

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Все знают, что горячая вода в батареях - техническая, но все равно находятся волгоградцы, которые в погоне за «халявой» сливают ее, а потом моют в ней посуду или даже купаются. Не пугают этих людей ни штрафы (для физлиц - до 15 тысяч рублей, для юрлиц - до 200 тысяч рублей), ни тот факт, что сливая воду из батарей можно нарушить работу всей внутридомовой системы теплоснабжения и обернуться перебоями с отоплением. В прошлом году несколько таких «воришек» поймали в поселках Веселая балка и Саши Чекалина Кировского района Волгограда. Именно здесь и решили подкрасить воду в батареях. Чтоб не сливали.

Как рассказали «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения» для подцветки используется безвредный для здоровья краситель «Уранин А». С его помощью вода в системе отопления окрашивается в зеленый цвет.

Уверяют: краситель безопасный, о чем свидетельствует заключение Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Подкраска, кроме того, поможет более оперативно выявлять утечки на старых сетях, по которым подается теплоноситель, - добавляют в «Концессии теплоснабжения». - Такой способ давно и весьма успешно зарекомендовал себя во многих городах страны.