2018-11-19T17:08:51+03:00
Происшествия

Под Волгоградом чиновники незаконно продали фермеру семь гектаров земли

Прокуратура вернула участок в муниципальную собственность
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вот так и отдают чиновники родную землю - «своим» за копейки. Хорошо, что прокуратура увидела нарушение и через суд добилась, чтобы землю вернули в госсобственность. Речь идет об участке площадью более 7 гектаров, расположенном на территории Выпасновского сельского поселения Котельниковского района.

Как установила прокуратура, в январе 2016-го администрация района и фермер заключили договор аренды на земельный участок сельхозназначения размером 7,2 гектара. Причем информацию о конкурсе власти не разместили на сайте, а значит нарушили права других претендентов.

Но и это еще не все. В июне 2017-го чиновники продали этому же фермеру данный участок за 1632 рубля. Продали без конкурса на основании того, что бизнесмен построил там ангар. Хотя построил он его без разрешительных документов. И площадь проданного участка в 4,6 раза превышала площадь земли, на которой стоял ангар.

И вообще, приватизация сельхозземли в Волгоградской области запрещена до 23 июля 2052 года.

Двенадцатый арбитражный суд встал на сторону прокуратуры и постановил вернуть землю муниципалитету.

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