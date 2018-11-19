2018-11-19T14:38:13+03:00
Авто

В Волгограде уложили новый асфальт на парковке у Главпочтамта

Участок дороги отремонтировали на сэкономленные деньги
Екатерина СИМОХИНА
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В ближайшее время здесь появится ограждение и разметка.В ближайшее время здесь появится ограждение и разметка.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Городские власти уже отчитались о завершении ремонта дорог в Волгограде в 2018 году, но асфальтоукладчики снова вышла на улицы города. Дорожники сняли старый асфальт на парковке перед главпочтамтом, и уложили там новое покрытие – два слоя асфальтобетона. Как оказалось, по программе «Безопасные и качественные дороги» мэрия потратила не все деньги. Сэкономленных средств хватило на этот участок площадью две тысячи квадратных метров.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, во время дорожных работ соблюдали все технологии, и укладывали асфальт только днем, при плюсовой температуре. Две бригады дорожных рабочих и десяток машин к понедельнику закончили укладывать дорожное покрытие. Теперь на парковке сделают разметку и вернут металлическое ограждение, которое убирали на время работ дорожной техники.

Напомним, во время проведения конкурсов мэрии удалось сэкономить деньги и отремонтировать дополнительно шесть улиц, которые не входили в план дорожных работ на 2018 год. Так новый асфальт появился на улицах Казахской, Кропоткина, Пельше, Космонавтов, Симонова, и участке улицы Лазоревой.

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