Пьяная волгоградка чуть не зарезала отца за нравоучения

СЕГОДНЯ 14:36 2018-11-19T14:47:47+03:00

Мужчина пытался заставить дочь бросить пить, а она набросилась на него с ножом

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Вот так воспитываешь ребенка, учишь его, наставляешь, а он вырастает и поднимает на родителя руку. Страшно. Еще страшнее, когда 29-летняя дочь бросается на отца с ножом в руках. А все из-за спиртного.

В два часа ночи 18 ноября в больницу Волжского привезли окровавленного 55-летнего мужчину. Медики насчитали у него многочисленные ножевые ранения. И сообщили о криминальном характере травмы в полицию.

И пока врачи боролись за жизнь волгоградца, оперативники угрозыска разыскали и преступника. Точнее преступницу. Ею оказалась 29-летняя дочь потерпевшего. Молодая женщина уже во всем созналась.

Она и поведала, что отец явился к ней, когда она была пьяная. И стал нравоучать. Родитель пытался заставить дочь бросить пить, и пригрозил, что в противном случае ее лишат родительских прав на ее годовалого ребенка.

Женщину так разозлили его слова, что она схватила со стола кухонный нож и чуть не убила собственного отца.

А ведь теперь она ребенка точно долго не увидит. на волжанку уже завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». И грозит ей за это до 10 лет лишения свободы, уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.