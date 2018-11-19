В Волгограде полыхает склад с туалетной бумагой

СЕГОДНЯ 14:06 2018-11-19T14:45:05+03:00

Тонны туалетной бумаги сгорели в считанные минуты. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Погибших и пострадавших нет [фото]

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Черные клубы дыма, которые затянули небо над проездом Дорожников в Волгограде, напугали жителей Дзержинского района. Оказалось, что масштабный пожар случился на складе, где хранилась готовая продукция - тонны туалетной бумаги.

Площадь пожара составила 1200 квадтратных метров.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 19 ноября примерно в 13.34 (по местному времени). В кратчайшие сроки к месту ЧП прибыли подразделения 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Волгоградской области. К этому моменту уже полыхало все складское помещение - на общей площади 60 на 20 метров, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

На данный момент на месте пожара работают пожарные расчёты 15-ой, 12-ой и 21-ой пожарно-спасательных частейФото: ГУ МЧС по Волгоградской области

На данный момент на месте пожара работают пожарные расчёты 15-ой, 12-ой и 21-ой пожарно-спасательных частей.

К счастью, обошлось без жертв.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- По предварительным данным погибших и пострадавших нет, - добавляют волгоградские спасатели.

Два часа понадобилось спасателям, чтобы локализовать пожар.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

К 15.20 пожар удалось локализовать. На месте еще работают пожарно-спасательные расчёты, которые проливают очаги тления. Причины возгорания устанавливаются.

В ГУ МЧС по Волгоградской области в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что основными причинами пожаров являются: несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности в быту (в том числе и при курении), при эксплуатации печей и электрооборудования. Будьте бдительны и осторожны!