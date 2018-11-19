2018-11-19T13:17:12+03:00
Происшествия

В Волжском 13-летнего мальчика ударило высоковольтным током на вагоне-цистерне

Подросток получил 90% ожогов тела
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФФото Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ
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За жизнь 13-летнего волгоградского мальчишки сейчас борются медики, но его состояние очень тяжелое. В детскую областную клиническую больницу Волжского его привезли вечером 18 ноября. Привезли чуть живым - ожоги занимают 90% тела. Сейчас ребенок в реанимации. А все из-за глупого увлечения, которое нынче называют «зацепинг». Подросток залез на вагон-цистерну, которая стояла на путях.

Случилось это 18 ноября примерно в 16.10 на 35-м километре станции «Трубная» Приволжской железной дороги (в черте Волжского Волгоградской области). Мальчишка зачем-то полез на цистерну, от приближения к высоковольтным проводам образовалась электрическая дуга, которая и прошла через ребенка.

По данному факту следователи Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ уже организовали доследственную проверку. Они уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и родственников пострадавшего подростка.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорят в Южном следственном управлении на транспорте.

И напоминают: ходить по путям запрещено, даже когда на них нет поездов.

Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров, не поднимайтесь на опоры контактной сети, не прикасайтесь к проводам, лежащим на земле, не влезайте на вагоны и цистерны, не цепляйтесь за составы! Берегите себя!

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