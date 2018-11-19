В Астрахани пропавшего четыре дня назад охотника нашли мертвым

СЕГОДНЯ 13:13 2018-11-19T13:14:44+03:00

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Тело 59-летнего астраханца нашли на дне реки в районе Белинского банка возле села Маково. Поиски его соседа еще продолжаются.

Двое мужчин ушли на охоту еще 15 сентября. Своим женам сказали, что вернутся быстро. Но не появились ни на следующий день, ни через пару. Телефоны охотников не отвечали – стали резко недоступны. Тогда родственники обратились в полицию, которая и организовала поиски.

Искали их около 28 человек: сотрудники МЧС водолазы Волгоспаса, следователи, полицейские, добровольцы. Территорию обследовали семь катеров, пригодился и дрон. Вскоре нашли стоянку, где астраханцы оставили баркас, байдарку, ружья. Водолазы обследовали дно реки неподалеку и нашли тело одного из мужчин – 59-летнего охотника. Он утонул. Его 32-летнего товарища еще ищут. Скорее всего, он тоже не выжил.

Кстати, совсем недавно полиция и спасатели искали троих рыбаков, которые отправились в прикаспийскую зону. Они пропали на пару дней. Территорию обследовали вертолетами и нашли потеряшек. Оказалось, у них кончился бензин, разрядились мобильники и они дрейфовали на своей лодке в надежде, что их кто-нибудь заметит. Так что все трое благополучно вернулись домой.