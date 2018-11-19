Прокуратура проверит «Сады Придонья» после того, как их пьяный водитель устроил аварию

СЕГОДНЯ 12:46 2018-11-19T12:47:34+03:00

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После аварии вахтового автобуса в городе Ртищево Саратовская прокуратура проверит предприятие «Сады Придонья», которому принадлежит ПАЗ. А именно посмотрит, как проходит предрейсовый медицинский осмотр водителя. Ведь ДТП устроил пьяный шофер.

Авария произошла рано утром в городе Ртищево. Автобус вместе 24 пассажирами, которые ехали на вахут из города Волгограда поднимался в горку. Но осилить ее так и не смог – дорога была скользкой. Когда водитель сдал назад, то «пазик» перевернулся. Пострадали шесть человек: пять пассажиров и одна прохожая. Четыре попали в больницу с травмами на лечение.

Как выяснили сотрудники ГИБДД, за рулем был 46-летний волгоградец. В его крови обнарушили 1,46 промилле алкоголя. Это почти средняя степень опьянения, то есть мужчина изрядно принял на грудь перед отправкой в рейс или по пути к точке назначения. На месте работали и сотрудники прокуратуры. Им предстоит проверить, как проходит на предприятии предрейсовый медицинский осмотр.