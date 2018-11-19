2018-11-19T12:20:15+03:00
Происшествия

Под Волгоградом задержали калмыка со ста килограммами икры

Документов на баночки с деликатесом у водителя не было
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Икру отправили на экспертизу.Икру отправили на экспертизу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Грузовую машину остановили на посту в Городищенском районе. У сотрудников полиции была оперативная информация о незаконном содержимом авто. И когда водитель, 46-летний житель республики Калмыкия, открыл кузов, то нашлось ее подтверждение. Внутри были 40 стеклянных банок и три контейнера с икрой осетровых пород. Когда поставили продукцию на весы, то увидели, что черной икры всего 20 килограммов, а красной 75 кило. Никаких сопроводительных документов у мужчины не было: ни где произведена икра, ни где поймана.

По факту незаконного оборота особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов полицейские возбудили уголовное дело. По предварительным данным ущерб природе составил более одного миллиона рублей. Сейчас следователи выясняют, откуда поступила данная партия и куда направлялась.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгоградской области проверят справедливость цен в аптеках
В Волгограде черные риэлторы получили за сдачу мифических квартир пять миллионов рублей
Под Саратовом перевернулся автобус с вахтовиками из Волгограда
Пьяный водитель на «четырнадцатой» вылетел в кювет под Фролово
500 человек эвакуировали из-за пожара в хирургическом корпусе областной больницы Волгограда
Волгоградцы чаще платят картой и покупают в интернете
В Волгограде мошенник «купил» квартиру уже мертвой бабушки
Волгоградец бросил собаку на даче на цепи умирать от голода
Елена Исинбаева: Дети – как полноценная тренировка
«Ротор» сыграл по нолям с сибиряками из «Томи»
Мороз нипочем: на матч «Ротора» с «Томью» пришли более 10 тысяч волгоградцев
В Волгограде фитнес-центр наказали на 30 тысяч рублей за воду с кишечной палочкой
Волгоградец погубил себя и мать, в третий раз устроив пожар
Под Волгоградом пять сторожевых собак загрызли пьяного рабочего с фермы
В Волгограде девушку сбили на тротуаре
В Волгограде две пассажирки такси попали в больницу после аварии
18 ноября в центре Волгограда перекроют дорогу
Волгоградцев просят отложить поездки в Грузию на авто