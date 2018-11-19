Под Волгоградом задержали калмыка со ста килограммами икры

СЕГОДНЯ 12:18 2018-11-19T12:20:15+03:00

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Грузовую машину остановили на посту в Городищенском районе. У сотрудников полиции была оперативная информация о незаконном содержимом авто. И когда водитель, 46-летний житель республики Калмыкия, открыл кузов, то нашлось ее подтверждение. Внутри были 40 стеклянных банок и три контейнера с икрой осетровых пород. Когда поставили продукцию на весы, то увидели, что черной икры всего 20 килограммов, а красной 75 кило. Никаких сопроводительных документов у мужчины не было: ни где произведена икра, ни где поймана.

По факту незаконного оборота особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов полицейские возбудили уголовное дело. По предварительным данным ущерб природе составил более одного миллиона рублей. Сейчас следователи выясняют, откуда поступила данная партия и куда направлялась.