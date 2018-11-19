В Волгоградской области проверят справедливость цен в аптеках

СЕГОДНЯ 11:43 2018-11-19T11:43:57+03:00

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В Волгоградской области модернизация системы здравоохранения идет уже не первый год: ремонтируются больницы, покупается медоборудование. Это требует немалых вложений. В следующем году преобразования продолжатся. Объемы вложений огромные. Но для того, чтобы эффективно использовать каждую копейку, необходимо понимать реальную обстановку. На очередном оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров озвучил задачи на ближайшее время. Например, проверить, как проходит госзакупка лекарств, оборудования, расходных материалов, как формируются цены. Сделают анализ цен и в аптеках. По мнению главы, стоимость лекарств очень разница: где-то она дешевле, чем оптовая, где-то в разы дороже. И в обоих случаях это весьма подозрительно, вызывает сомнение в качестве и адекватности цены.

- Мы реализуем масштабную программу развития системы здравоохранения Волгоградской области и начинаем реализацию целого ряда новых серьезных проектов в этой сфере, что потребует значительных средств, - отметил Андрей Бочаров.